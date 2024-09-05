«Росатом» озвучил новые решения по строительству АЭС на Дальнем Востоке

До этого последние блоки с реакторами ВВЭР-1000 в России были построены на Ростовской АЭС, а за рубежом, в частности, на первой очереди АЭС «Куданкулам» в Индии (с такими же реакторами строятся еще две очереди этой станции) и на первой очереди Тяньваньской АЭС в КНР.