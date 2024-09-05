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«Росатом» озвучил новые решения по строительству АЭС на Дальнем Востоке

«Росатом» предложил построить на Дальнем Востоке АЭС с реакторами ВВЭР-1000.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. «Росатом» предлагает рассмотреть возможность строительства на Дальнем Востоке атомных энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1000, сообщил в четверг журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы предлагаем рассмотреть в качестве базовой мощности наши решения ВВЭР-1000», — сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума-2024.

До этого последние блоки с реакторами ВВЭР-1000 в России были построены на Ростовской АЭС, а за рубежом, в частности, на первой очереди АЭС «Куданкулам» в Индии (с такими же реакторами строятся еще две очереди этой станции) и на первой очереди Тяньваньской АЭС в КНР.

«Это очень хорошие современные реакторы, имеющие большой потенциал использования еще в следующем этапе, в следующем уровне развития атомной энергетики, в четвертом поколении (ядерных энергетических систем)», — отметил глава «Росатома».

В настоящее время рассматривается возможность строительства двух, а может быть и трех АЭС на Дальнем Востоке — в Хабаровском крае и в Приморье, напомнил Лихачев.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

Пока речь идет о проекте размещения новых атомных генерирующих мощностей в России, в том числе на Дальнем Востоке, и в нем возможны изменения, подчеркнул Лихачев. Есть предложения пустить первый атомный блок на Дальнем Востоке к 2032 году, но окончательные плановые сроки ввода новых АЭС в эксплуатацию будут определены отдельным решением правительства, добавил глава «Росатома».

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.