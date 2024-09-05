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Омичей приглашают на ярмарки

Проходить они будут по пятницам и субботам.

Источник: Комсомольская правда

По информации мэрии Омска, каждую пятницу и субботу с 8:00 до 15:00 в муниципальных рынках проходят традиционные губернские ярмарки.

На ярмарках представлена продукция сельхозпроизводителей Омской области. Покупатели могут приобрести мясные и молочные изделия, мёд, колбасы, овощи, фрукты, кондитерские товары и многое другое. В мероприятии участвуют почти все муниципальные районы региона. Например, Марьяновский, Тевризский и Шербакульский районы известны своими мёдом и продуктами пчеловодства. Азовский район предлагает куриные яйца, говядину и мясо птицы, а Омский район — кондитерские изделия, хлеб, овощи и фрукты.

Губернские ярмарки проходят на четырёх рынках города:

— Ленинский рынок (ул. Рождественского, 6);

— Советский рынок (ул. 20 Партсъезда, 35);

— Левобережный рынок (пр. Комарова, 6);

— Центральный рынок (ул. Гусарова, 33).

Важно отметить, вся продукция, представленная на ярмарке, прошла проверку в специализированной лаборатории.