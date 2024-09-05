Омичей приглашают на ярмарки

На ярмарках представлена продукция сельхозпроизводителей Омской области. Покупатели могут приобрести мясные и молочные изделия, мёд, колбасы, овощи, фрукты, кондитерские товары и многое другое. В мероприятии участвуют почти все муниципальные районы региона. Например, Марьяновский, Тевризский и Шербакульский районы известны своими мёдом и продуктами пчеловодства. Азовский район предлагает куриные яйца, говядину и мясо птицы, а Омский район — кондитерские изделия, хлеб, овощи и фрукты.