Омичей приглашают на ярмарки

По информации мэрии Омска, каждую пятницу и субботу с 8:00 до 15:00 в муниципальных рынках проходят традиционные губернские ярмарки.
На ярмарках представлена продукция сельхозпроизводителей Омской области. Покупатели могут приобрести мясные и молочные изделия, мёд, колбасы, овощи, фрукты, кондитерские товары и многое другое. В мероприятии участвуют почти все муниципальные районы региона. Например, Марьяновский, Тевризский и Шербакульский районы известны своими мёдом и продуктами пчеловодства. Азовский район предлагает куриные яйца, говядину и мясо птицы, а Омский район — кондитерские изделия, хлеб, овощи и фрукты.
Губернские ярмарки проходят на четырёх рынках города:
— Ленинский рынок (ул. Рождественского, 6);
— Советский рынок (ул. 20 Партсъезда, 35);
— Левобережный рынок (пр. Комарова, 6);
— Центральный рынок (ул. Гусарова, 33).
Важно отметить, вся продукция, представленная на ярмарке, прошла проверку в специализированной лаборатории.