Турфирма заплатит застрявшим в Турции свердловчанам

Семья с двумя детьми в августе 2023 года отправилась по путевке в Турцию, приобретенной в «Регион туризме» за 349 300 рублей. В счет вошли авиаперелеты, групповой трансфер, размещение в 5-звездочном отеле в формате «все включено», оформление медицинской страховки.
В Екатеринбург семья должна была вернуться вечером 12 августа, но застряла в турецком аэропорту почти на три дня. Питанием и водой перевозчик их не обеспечил, жилье им предоставили только на третьи сутки, за несколько часов до вылета.
По возвращении домой туристы подали иск в Красногорский суд Каменска-Уральского. Они просили взыскать с туроператора неустойки за задержку и за нарушение требований потребителя, убытки, компенсацию морального вреда, штраф — всего 2,2 млн рублей.
Суд им отказал. Тогда они подали апелляцию в Свердловский областной суд. Там решение каменского суда отменили и приняли решение: взыскать с турфирмы в пользу туристов 28 900 рублей неустойки за нарушение срока оказания услуги, 6 тыс. рублей убытков, 100 тыс. рублей компенсации морального вреда и 67 460 рублей штрафа. Итого 202 360 рублей.