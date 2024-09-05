Между Новороссийском и портами Китая запустят новую морскую линию

Об этом сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону компании Герман Маслов в ходе Восточного экономического форума.



По его словам, в рамках расширения логистических возможностей, компания работает над увеличением пропускной способности маршрутов между Китаем, Санкт-Петербургом и Владивостоком. Маслов подчеркнул, что новая линия из Китая в Новороссийск станет важным шагом в перераспределении грузопотоков.



«Мы стремимся развивать наши морские сервисы, чтобы снять часть нагрузки с Восточного полигона», — заявил Маслов. В настоящее время для транспортировки грузов активно используется линия Deap Sea, соединяющая Китай и Санкт-Петербург.



Для обслуживания нового маршрута планируется задействовать два судна. Ожидается, что запуск морской линии позволит значительно ускорить доставку грузов из Китая в южные регионы России.



Напомним, Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.