В Челябинской области средняя зарплата приблизилась к 70 тысячам рублей

Выгоднее всего продавать свой труд оказалось в сфере финансов и страхования. Там люди зарабатывают в среднем более 88 тысяч рублей. Однако наиболее значительный рост продемонстрировали заработки в области культуры и искусства: за последний год люди творческих профессий стали получать почти на 40% больше денег и теперь ежемесячно получают на свой счет без малого 77 тысяч рублей. Это шестое место в рейтинге самых доходных отраслей. В первой пятерке (помимо упомянутого финансового сектора) — информация и связь, наука, обрабатывающее производство и промышленное производство.