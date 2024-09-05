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В Челябинской области средняя зарплата приблизилась к 70 тысячам рублей

Статистика такая статистика.

В Челябинской области по итогам первой половины 2024 года средняя заработная плата составила 68209 рублей 80 копеек. Такие данные сегодня, 5 сентября, обнародовало региональное Минэкономразвития.

По данным властей, по сравнению с прошлым годом средняя номинальная зарплата южноуральцев выросла более чем на 22%. Рост с поправкой на инфляцию составил около 14%.

Выгоднее всего продавать свой труд оказалось в сфере финансов и страхования. Там люди зарабатывают в среднем более 88 тысяч рублей. Однако наиболее значительный рост продемонстрировали заработки в области культуры и искусства: за последний год люди творческих профессий стали получать почти на 40% больше денег и теперь ежемесячно получают на свой счет без малого 77 тысяч рублей. Это шестое место в рейтинге самых доходных отраслей. В первой пятерке (помимо упомянутого финансового сектора) — информация и связь, наука, обрабатывающее производство и промышленное производство.

экономика
занятость