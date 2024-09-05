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Курортный сбор пополнил за лето бюджет Петербурга на 300 млн рублей

Бюджет Петербурга от курортного сбора за три месяца лета 2024 года пополнился на 295,3 млн рублей.

Об этом пишет «Ъ-СПб», ссылаясь на городской комитет по финансам.

Всего с 1 апреля в казну Северной столицы поступило 353,7 млн рублей. Этот результат превзошел прогнозы Смольного: еще до вступления в силу закона о курортном сборе петербургское правительство предполагало, что объем полученных средств составит 310 млн рублей.

Напомним, сумма курортного сбора для туристов — 100 рублей в сутки. Деньги взимают с тех, кто проживает в гостинице, отеле, санатории, пансионате и других объектах размещения от 24 часов. Исключением стал день заселения.

бюджет
туризм и отдых