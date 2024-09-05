В Волгограде подорожали хлеб, макароны, бананы и огурцы

Волгоградстат опубликовал актуальные цены на продукты в магазинах Волгоградской области. Эксперты проанализировали изменение стоимости овощей, мяса, товаров первой необходимости в период с 28 августа по 2 сентября.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, резко подешевела плодовоовощная продукция. Снизились цены на капусту (-4,7%), лук (-3,7%), морковь (-3,4%), свеклу (-3,3%), картофель (-1,9%), помидоры (-1,1%), яблоки (-0,5%).
При этом подорожали хлеб (+2,4%), чай (+1,7%), вермишель (+0,9%), масло сливочное (+0,6%), макароны (+0,4%), молоко (+0,2%). Выросли в цене бананы (+1,5%), огурцы (+1,3%).