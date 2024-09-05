Жители Башкирии смогут получать кешбэк за оплату электроэнергии через СБП.

«Башэлектросбыт» предлагает пользователям «Личного кабинета клиента» и мобильного приложения «ЛКК ЭСКБ», а также тем, кто пользуется сервисом оплаты по номеру лицевого счёта на сайте — новый способ оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). При оплате через СБП потребители будут получать кешбэк в размере 1% от суммы платежа.