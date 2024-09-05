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В Уфе бывшее бомбоубежище продали за 12 млн рублей

Территориальное управление Росимущества выбрало покупателя бывшего бомбоубежища — подвального помещения на Коммунистической улице в Уфе, сообщается на официальном сайте проведения торгов. ООО «Омега» предложило выкупить помещение общей площадью 903 кв. м по начальной цене —12 млн руб.

Источник: Reuters

Бывшее бомбоубежище находится в подвале объекта культурного наследия регионального значения «Училище женское второе» 1900−1910 годов постройки. В октябре 2023 года объект был снят с учета как сооружение гражданской обороны.

Первый аукцион был признан несостоявшимся. Единственный участник, ООО «Прогресс-2», не перечислил вовремя задаток на счет продавца.

ООО «Омега», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Уфе в апреле этого года. Компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Владельцем является Владимир Шапуров, руководитель ООО «Трест № 3 Недвижимость», ООО «Луч», ООО «АТП», ООО «ЦМТ». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

недвижимость