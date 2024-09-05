В Уфе бывшее бомбоубежище продали за 12 млн рублей

Бывшее бомбоубежище находится в подвале объекта культурного наследия регионального значения «Училище женское второе» 1900−1910 годов постройки. В октябре 2023 года объект был снят с учета как сооружение гражданской обороны.
Первый аукцион был признан несостоявшимся. Единственный участник, ООО «Прогресс-2», не перечислил вовремя задаток на счет продавца.
ООО «Омега», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Уфе в апреле этого года. Компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Владельцем является Владимир Шапуров, руководитель ООО «Трест № 3 Недвижимость», ООО «Луч», ООО «АТП», ООО «ЦМТ». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.