Настоящая больница на колесах: во Владивосток прибыл уникальный поезд

В состав поезда входят 14 вагонов, оснащенных всей необходимой медицинской техникой для полного обследования пациентов. Так, например, в составе есть хирургический вагон, вагон лучевой диагностики, вагон функциональной диагностики, два терапевтических вагона. Поезд будет останавливаться в небольших поселках и городках, и специалисты будут принимать жителей, брать анализы и назначать лечение. В день такой состав может принять до 140 пациентов.