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Настоящая больница на колесах: во Владивосток прибыл уникальный поезд

Во Владивосток прибыл медицинский поезд «Святой Пантелеймон».

Источник: Министерство здравоохранения РФ

Во Владивосток прибыл медицинский поезд «Святой Пантелеймон» с современным оборудованием и специалистами различных медицинских профилей. Цель такого проекта — сделать медицинскую помощь доступной для жителей многих районов Дальнего Востока.

В состав поезда входят 14 вагонов, оснащенных всей необходимой медицинской техникой для полного обследования пациентов. Так, например, в составе есть хирургический вагон, вагон лучевой диагностики, вагон функциональной диагностики, два терапевтических вагона. Поезд будет останавливаться в небольших поселках и городках, и специалисты будут принимать жителей, брать анализы и назначать лечение. В день такой состав может принять до 140 пациентов.

Поезд «Святой Пантелеймон» будет находиться во Владивостоке до окончания Восточного экономического форума, а затем направится из Приморья в отдаленные уголки Хабаровского края.

медицина