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В Воронежской области аграрии начали посев озимых

Работы стартовали в Нижнедевицком районе.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнедевицком районе агропредприятия начали посев озимых. В первый день, 3 сентября, сельскохозяйственники освоили более 420 га. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В планах аграриев засеять озимые культуры на 13,9 тысяч га. Начали с участков, где уже убрали сою. Работа ведется в две смены. Пока ситуацию усложняет засуха. По данным ведущего технолога Руслана Маслова, глубина заделки семян составляет четыре сантиметра, чтобы избежать преждевременных всходов.

Первыми к посеву приступили предприятия «Черкизово-Растениеводство», а также агрофирмы «Славянка» и «Нижнедевицк-1». Аграрии ждут дождей, а значит, и хорошего урожая в будущем.

сельское хозяйство