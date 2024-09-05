В Воронежской области аграрии начали посев озимых

В планах аграриев засеять озимые культуры на 13,9 тысяч га. Начали с участков, где уже убрали сою. Работа ведется в две смены. Пока ситуацию усложняет засуха. По данным ведущего технолога Руслана Маслова, глубина заделки семян составляет четыре сантиметра, чтобы избежать преждевременных всходов.