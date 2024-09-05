Ключи от новых квартир получили 30 ялтинских семей

Новоселье — это всегда радостное событие, новый этап в жизни каждой семьи и каждого человека. Уверен, что сегодняшнее вручение ключей от квартир ялтинцам лучше всяких слов и отчетов говорит о ходе реализации поручений нашего Президента Владимира Владимировича Путина по переселению граждан из аварийного жилья в новые, благоустроенные квартиры. Желаю многодетным семьям Колосовых и Паршутиных, а также молодым людям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы в их домах всегда были мир, счастье, уют и достаток. Органы власти республики продолжат работу по улучшению жилищных условий и повышению качества жизни крымчан, — цитирует пресс-служба Главу Республики Крым Сергея Аксенова.