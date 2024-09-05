В Челябинской области могут подешеветь полисы ОСАГО

Банк России предложил изменить территориальный коэффициент, влияющий на стоимость полиса обязательного автострахования. В Челябинской области коэффициент может уменьшиться на 6%.
Как рассказали в региональном отделении Центробанка, коэффициент рассчитывают уменьшить не по всей России, а лишь в тех регионах, где он выше среднего по стране. В таким относится Челябинская область.
В 18 территориях, где в последнее время выросли убытки от аварий, коэффициент, наоборот, планируют повысить. Так поступят, например, в соседней Курганской области.