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В Ростове реконструкция Дворца спорта подорожала в два раза из-за санкций

Проект прошёл госэкспертизу повторно.

Источник: Правительство Ростовской области

В Ростове реконструкция Дворца спорта подорожала в два раза из-за санкций. Стоимость увеличилась на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

В интервью «Ведомости Юг» чиновник уточнил, что стоимость капитального ремонта обойдётся в 4,14 млрд рублей (ранее сумма составляла 1,64 млрд). Таким образом, цена выросла почти в два с половиной раза. Проект пришлось повторно направлять на госэкспертизу.

«В проектной документации предусмотрено импортное оборудование, которое в Россию не поставляется», — пояснил министр.

Также новый проект дополнили несколькими пунктами. В частности, здание оснастят передовым мультимедийным оборудованием, а также предстоит частично благоустроить территорию.

А ранее ростовский фитнес-тренер рассказал, можно ли заниматься спортом в жару.

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