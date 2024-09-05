В Ростове реконструкция Дворца спорта подорожала в два раза из-за санкций. Стоимость увеличилась на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
В интервью «Ведомости Юг» чиновник уточнил, что стоимость капитального ремонта обойдётся в 4,14 млрд рублей (ранее сумма составляла 1,64 млрд). Таким образом, цена выросла почти в два с половиной раза. Проект пришлось повторно направлять на госэкспертизу.
«В проектной документации предусмотрено импортное оборудование, которое в Россию не поставляется», — пояснил министр.
Также новый проект дополнили несколькими пунктами. В частности, здание оснастят передовым мультимедийным оборудованием, а также предстоит частично благоустроить территорию.
А ранее ростовский фитнес-тренер рассказал, можно ли заниматься спортом в жару.