В Ростове реконструкция Дворца спорта подорожала в два раза из-за санкций

В интервью «Ведомости Юг» чиновник уточнил, что стоимость капитального ремонта обойдётся в 4,14 млрд рублей (ранее сумма составляла 1,64 млрд). Таким образом, цена выросла почти в два с половиной раза. Проект пришлось повторно направлять на госэкспертизу.