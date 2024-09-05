Собянин открыл станцию «Потапово» Сокольнической линии метро

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, строительство было начато в 2021 г. и завершено в сентябре 2024 г. В течение 51 года — с 1963 по 2014 гг. — конечной станцией красной линии была «Юго-Западная». В декабре 2014 г. она была продлена до «Тропарево», в 2016 г. — до «Румянцево» и «Саларьево», в 2019 г. — в Коммунарку (станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Новомосковская»).