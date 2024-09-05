Собянин открыл станцию «Потапово» Сокольнической линии метро

«Это важная станция, потому что она будет обслуживать в значительной степени весь район Коммунарки — это 150 тыс. жителей уже, и значительную часть жителей Южного Бутово. Разгрузит Бутовскую ветку метро. Станция готова, она оригинальная, красивая, наземная, отапливаемая станция с художественным оформлением. Самое главное — качественные поезда, хорошее обслуживание, так что пассажиры могут открывать двери и уже заходить и продолжать свой путь до “Новомосковской” и дальше до центра Москвы», — сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что Сокольническая ветка метро за последние годы увеличилась практически в 1,5 раза, на 8 станций.
Прежде она доходила до Новомосковской станции — это деловой центр Новой Москвы, но по просьбе жителей мы решили продлить еще на одну станцию, на станцию «Потапово».
Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, строительство было начато в 2021 г. и завершено в сентябре 2024 г. В течение 51 года — с 1963 по 2014 гг. — конечной станцией красной линии была «Юго-Западная». В декабре 2014 г. она была продлена до «Тропарево», в 2016 г. — до «Румянцево» и «Саларьево», в 2019 г. — в Коммунарку (станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Новомосковская»).
Общая протяженность линии теперь составляет 45,4 км. Новая станция расположена в створе дорожной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, недалеко от пересечения с улицей Александры Монаховой. Пассажиры могут выйти из метро через надземные пешеходные переходы вестибюля к остановкам наземного городского транспорта, расположенным по обе стороны автодороги. Название станции «Потапово» выбрали жители в ходе голосования на портале «Активный гражданин».
Перегон «Новомосковская — Потапово» длиной 2,1 км в основном проходит по поверхности земли. Отмечается, что «Потапово» станет первой отапливаемой наземной станцией московского метро, на которой для подачи теплого воздуха было установлено специальное вентиляционное оборудование. Открытие станции значительно улучшит транспортное обслуживание более 200 тыс. жителей района Коммунарка. Прогнозируемый пассажиропоток станции на открытие — 20 тыс. человек в сутки, а к 2030 г. он вырастет до почти 30 тыс. человек.