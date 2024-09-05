Как изменилась стоимость новостройки в Уфе в августе

Аналитики объясняют: цены продолжили расти в тех городах, где заканчивались самые дешёвые квартиры. Там, где это уже произошло, цены поползли вниз. Очевидно, такой процесс происходит и в Уфе, где в июле самые «дешёвые» квартиры площадью до 32 кв. м (однокомнатные и студии) стоили в среднем 4,36 млн рублей — на 22% больше, чем год назад,