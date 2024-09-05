В Омске появится логистический центр на 31 миллион товаров

Стоит отметить, что на данный момент построена только первая очередь логистического комплекса, который будет осуществлять полный цикл обработки товаров: от поступления до отправки покупателям. Уже весной 2025 года, после запуска второй очереди, площадь склада увеличится вдвое. После выхода на полную мощность он будет обрабатывать 915 тысяч заказов в сутки и хранить в себе до 31 миллиона отдельных товаров.