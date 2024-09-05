В Омске появится логистический центр на 31 миллион товаров

В понедельник, 9 сентября, первые покупатели получат товары из нового логистического центра компании Ozon, построенного в Омске. Продавцы, торгующие с помощью этой онлайн-площадки, уже могут записаться на поставку.
Здание площадью в 40 тысяч квадратных метров расположено около Солнечного, на Айвазовского, 33. В его оборудование и IT-инфраструктуру компания вложила более 4 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Ozon. Благодаря открытию нового центра в городе появится тысяча новых рабочих мест.
«Мы видим постоянно растущий спрос на услуги маркетплейса в Омской области: растет количество заказов, увеличивается число продавцов и их оборот. Наша цель — сделать доставку товаров максимально удобной и быстрой, а покупки — выгодными для жителей региона. Открытие логистического комплекса позволит нам добиться этих целей, а также снизит затраты местных предпринимателей на поставку товаров», — рассказал генеральный директор Ozon Fulfillment Александр Гейль.
Стоит отметить, что на данный момент построена только первая очередь логистического комплекса, который будет осуществлять полный цикл обработки товаров: от поступления до отправки покупателям. Уже весной 2025 года, после запуска второй очереди, площадь склада увеличится вдвое. После выхода на полную мощность он будет обрабатывать 915 тысяч заказов в сутки и хранить в себе до 31 миллиона отдельных товаров.