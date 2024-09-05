Путин рассказал о расширении возможностей судостроительной отрасли

«Мы будем расширять возможности нашей судостроительной отрасли и в европейской части… Мы вчера только обсуждали это… перспективы развития и в европейской части и здесь, мы смотрели вчера место для будущего судостроительного завода, и я уверен, мы его построим», — сказал Путин.