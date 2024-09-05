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Путин рассказал о расширении возможностей судостроительной отрасли

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Россия будет расширять возможности судостроительной отрасли, в том числе в европейской части, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Источник: Фотобанк Росконгресс

«Мы будем расширять возможности нашей судостроительной отрасли и в европейской части… Мы вчера только обсуждали это… перспективы развития и в европейской части и здесь, мы смотрели вчера место для будущего судостроительного завода, и я уверен, мы его построим», — сказал Путин.

Накануне Путин в Приморье осмотрел с катера участок для новой верфи, призванной пополнить новыми судами российский коммерческий флот. Строительство верфи прорабатывается в черте Владивостока на берегу Уссурийского залива.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

Путин Владимир