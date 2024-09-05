В ТУАД рассказали о ремонте мостов на выездах из Новосибирска

На двух дорожных объектах, расположенных на западном и восточном выездах из Новосибирска, выполнен ямочный ремонт. Об этом в четверг, 5 сентября сообщили в пресс-службе территориального управления автомобильных дорог региона.
Речь идёт о мосте через реку Власиха на 15 км автодороги «Новосибирск — аэропорт Толмачёво» и путепроводе над железной дорогой в районе Гусиного брода.
В настоящее время на первом объекте идёт ремонт правой половины проезжей части, которую пришлось закрыть для движения транспорта. Там уложен выравнивающий слой бетона и гидроизоляция, завершён монтаж переходных плит. Идёт подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия. Эти работы планируется выполнить в ближайшие дни при установлении благоприятных погодных условий. Затем подрядчик сразу откроет движение по ней и приступит к ремонту левой половины моста.
На путепроводе у Гусиного брода полностью демонтировано мостовое полотно. Работы идут на полосе в направлении из Новосибирска. Сейчас на объекте демонтированы балки крайних пролётов по правой половине, идёт демонтаж ригелей береговых опор и шкафных стенок, переходных плит. На объекте задействованы сразу три организации. В рамках капремонта подрядчику предстоит осуществить замену балок пролётных и гидроизоляции, барьерного ограждения, дорожной одежды и отремонтировать опоры.
Согласно контракту, капремонт объекта должен быть выполнен до 15 октября 2025 года.
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