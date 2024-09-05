В ТУАД рассказали о ремонте мостов на выездах из Новосибирска

В настоящее время на первом объекте идёт ремонт правой половины проезжей части, которую пришлось закрыть для движения транспорта. Там уложен выравнивающий слой бетона и гидроизоляция, завершён монтаж переходных плит. Идёт подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия. Эти работы планируется выполнить в ближайшие дни при установлении благоприятных погодных условий. Затем подрядчик сразу откроет движение по ней и приступит к ремонту левой половины моста.