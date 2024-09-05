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Губернатор Михаил Котюков оценил работы по строительству красноярского метро

Глава Красноярского края Михаил Котюков не стал дожидаться официальных рапортов и лично отправился в самую гущу событий — на строительство метрополитена.

Одной из точек инспекции стала улица Шахтеров, где вовсю трудится мощная «Екатерина».

Речь идет о современном проходческом комплексе, который уже начал прокладывать трехкилометровый тоннель к будущей станции на улице Карла Маркса. Как только «Екатерина» завершит свою часть работы, эстафету примет ее «сестра» — комплекс «Соломея», который займется левым перегонным тоннелем.

Не менее активно идет работа и на площади Революции. Здесь рабочие уже приступили к обустройству монтажного котлована. Судя по вниманию, которое губернатор уделяет стройке, ждать запуска метро все же стоит, несмотря на скепсис некоторых горожан. Котюков поделился фотографиями с инспекции в своих соцсетях. Остается надеяться, что работы будут идти по графику, и в 2026 году жители и гости Красноярска смогут оценить новую ветку метрополитена.

А пока жители надеются, что подземка спасет их от гигантских пробок, которые возникли из-за строительства метрополитена.

метро