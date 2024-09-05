Губернатор Михаил Котюков оценил работы по строительству красноярского метро

Не менее активно идет работа и на площади Революции. Здесь рабочие уже приступили к обустройству монтажного котлована. Судя по вниманию, которое губернатор уделяет стройке, ждать запуска метро все же стоит, несмотря на скепсис некоторых горожан. Котюков поделился фотографиями с инспекции в своих соцсетях. Остается надеяться, что работы будут идти по графику, и в 2026 году жители и гости Красноярска смогут оценить новую ветку метрополитена.