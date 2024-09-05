Народная программа в действии: в Иркутске в 2024 году откроют девять новых спортивных объектов

В Иркутске, в микрорайоне Университетский, полным ходом идёт капитальный ремонт, а по факту — строительство — хоккейного корта. Площадке уже более 20-ти лет, но в последние годы спортивный объект не использовался из-за плохого состояния. Сейчас же по народной программе партии «Единая Россия» он не просто будет приведен в порядок, но станет круглогодичным. Зимой местные жители смогут здесь кататься на коньках и играть в хоккей. В тёплое время года — играть в футбол и баскетбол, для чего предусмотрены корзины, ворота, резинопол.