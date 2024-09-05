Народная программа в действии: в Иркутске в 2024 году откроют девять новых спортивных объектов

В Иркутске, в микрорайоне Университетский, полным ходом идёт капитальный ремонт, а по факту — строительство — хоккейного корта. Площадке уже более 20-ти лет, но в последние годы спортивный объект не использовался из-за плохого состояния. Сейчас же по народной программе партии «Единая Россия» он не просто будет приведен в порядок, но станет круглогодичным. Зимой местные жители смогут здесь кататься на коньках и играть в хоккей. В тёплое время года — играть в футбол и баскетбол, для чего предусмотрены корзины, ворота, резинопол.
Накануне на объекте в рамках партийного мониторинга реализации мероприятий народной программы побывал председатель Думы города Иркутска Евгений Стекачев. Вместе с ним — знаменитый иркутский тренер по хоккею, подвижник детского спорта Сергей Шевелев.
«Проверил, как проходит реконструкция хоккейного корта у дома 95 в Университетском. Уже подготовлено основание, забетонирован фундамент под борта, уложен асфальт. До конца октября здесь установят пластиковое ограждение и дополнительное освещение. Спортивным объектом местные ребятишки смогут пользоваться круглогодично, — прокомментировал Евгений Стекачев. — Такой же корт у дома 87 уже три года остаётся местом притяжения всех любителей спорта. Здесь проходят тренировки и соревнования под руководством нашего заслуженного тренера по хоккею Сергея Шевелева».
Шевелёв занимается с местной ребятнёй на корте у дома № 87. Только хоккеем в его секции занимаются 50 ребят. А есть еще футболисты, баскетболисты, тут же проводятся соревнования по фролболу.
«Я доволен: сейчас детей очень много ходит, в последнее время просто наплыв. Это и первоклассники, и дошкольники. И просятся, и просятся, и просятся! Это как волна пошла на повышение на занятия спортом. На оздоровление, самое главное», — отметил Сергей Шевелев.
Как подчеркнул Евгений Стекачев, в этом году в Иркутске по народной программе и партийному проекту «Детский спорт» будет введено 9 новых спортивных площадок и отремонтирован целый ряд действующих объектов. Важно, что развитие спортивной инфраструктуры затрагивает в первую очередь густонаселенные спальные микрорайоны. Это значительно повышает доступность для занятий спортом у детей, проживающих в микрорайонах.
Для справки. Универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол появятся в Иркутске на ул. Ледовского, 7, Советской, 188, 4-й Железнодорожной, 46б. На каждой будет уложен резинопол, нанесут разметку, смонтируют ограждение и освещение. На бульваре Постышева, 16 и Карпинской, 21/1 появятся воркауты. На ул. Поленова, 6 обустроят хоккейный корт. На ул. Кирпичной, 151 построят скейт-парк с мини-рампами. Такой же объект обустроят в сквере «Россия» в Ново-Ленино. На ул. Советской, 176 запланировано новое пространство с искусственной травой для игры в мини-футбол. В микрорайоне Юбилейный, 68 уложен резинопол на комплексной площадке для волейбола и баскетбола, обустроенной в прошлом году.
Проводится ремонты хоккейных кортов: на ул. Байкальская, 312, в микрорайоне Берёзовый, 10, на ул. Сибирских Партизан, 9, Воровского, 11/1 и в Университетском, 95. Важнейшая задача, поставленная партией, — обеспечить нагрузку, использование этих объектов. С этой целью увеличивается количество тренеров в спортивных школах, проводятся соревнования.