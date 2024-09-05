В Ростовской области подорожали все виды топлива

Средняя стоимость бензина в общем по региону составила 59,08 рубля, неделей ранее было 59 рублей.
Цены по отдельным маркам:
АИ-92: 26 августа — 53,54 рубля, 2 сентября — 53,58 рубля;
АИ-95: 26 августа — 59,92 рубля, 2 сентября — 59,96 рубля;
АИ-98 и выше: 26 августа — 71,53 рубля, 2 сентября — 71,83 рубля;
Дизельное топливо: 26 августа — 62,79 рубля, 2 сентября — 62,80 рубля;
Добавим, 2 сентября общая цена за бензин по ЮФО сложилась на уровне 59,94 рубля, за дизель — 64,49 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 58,12 и 66,86 рубля соответственно.