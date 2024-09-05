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В Ростовской области подорожали все виды топлива

В начале осени в Ростовской области обновились цены на бензин.

Источник: Комсомольская правда

На АЗС Ростовской области с 27 августа по 2 сентября 2024 года изменились цены на разные виды горючего. Об этом говорится в исследовании Росстата.

Средняя стоимость бензина в общем по региону составила 59,08 рубля, неделей ранее было 59 рублей.

Цены по отдельным маркам:

АИ-92: 26 августа — 53,54 рубля, 2 сентября — 53,58 рубля;

АИ-95: 26 августа — 59,92 рубля, 2 сентября — 59,96 рубля;

АИ-98 и выше: 26 августа — 71,53 рубля, 2 сентября — 71,83 рубля;

Дизельное топливо: 26 августа — 62,79 рубля, 2 сентября — 62,80 рубля;

Добавим, 2 сентября общая цена за бензин по ЮФО сложилась на уровне 59,94 рубля, за дизель — 64,49 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 58,12 и 66,86 рубля соответственно.

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