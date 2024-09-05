Красноярский краевой фонд жилищного строительства хотят обанкротить

В Арбитражный суд Красноярского края подали иск в отношении Красноярского краевого фонда жилищного строительства. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на суд.
Иск подал АО ДОМ.РФ, представители которого хотят взыскать с Фонда задолженность в размере 46,5 млн рублей. Из этой суммы на основной долг приходится 34,2 млн рублей. Остальное — неустойка.
К участию в процессе в качестве третьего лица привлекут региональный Стройнадзор.
Заседание назначено на 15 октября.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске состоится суд над экс-руководителем Фонда жилищного строительства. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.