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Красноярский краевой фонд жилищного строительства хотят обанкротить

Компания ДОМ.РФ подала иск в арбитраж для взыскания многомиллионного долга.

В Арбитражный суд Красноярского края подали иск в отношении Красноярского краевого фонда жилищного строительства. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на суд.

Иск подал АО ДОМ.РФ, представители которого хотят взыскать с Фонда задолженность в размере 46,5 млн рублей. Из этой суммы на основной долг приходится 34,2 млн рублей. Остальное — неустойка.

К участию в процессе в качестве третьего лица привлекут региональный Стройнадзор.

Заседание назначено на 15 октября.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске состоится суд над экс-руководителем Фонда жилищного строительства. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.