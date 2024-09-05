Сергей Собянин открыл дорогу-связку между МСД и Симферопольским шоссе

Завершено строительство дорожной связки между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе. Движение по новой магистрали открыл Сергей Собянин.
«Сегодня запускаем очень важный дорожный объект ко Дню города. Это соединение Московского скоростного диаметра с Симферопольским шоссе. Для этого построили тоннель, эстакаду, мост через реку. Таким образом, улучшилось движение в этом районе, речь идет о 500 тысячах жителей Москвы и Подмосковья. Объект готов, запускаем», — отметил Сергей Собянин.
Новая связка позволит ликвидировать перепробеги до 2,5 километра и сократить время проезда в среднем на 23 минуты. Благодаря этому на три процента снизится уровень нагрузки на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, на семь процентов — от улицы Подольских Курсантов до МКАД на Варшавском шоссе. На девять процентов нагрузка уменьшится в Ступинском проезде от МСД до улицы Подольских Курсантов и на 12 процентов — на участке Россошанской улицы от Дорожной улицы до Варшавского шоссе.
В результате улучшится транспортная доступность для более чем 500 тысяч жителей районов Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное, а также подмосковного поселения Булатниковского.
«Движение по основному ходу Московского скоростного диаметра запустили в сентябре прошлого года. Сегодня это одна из самых востребованных магистралей в городе, время в пути по некоторым направлениям сократилось на 25−50 процентов», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Строительство дорожной связки между Московским скоростным диаметром и Симферопольским шоссе началось в июле 2019 года. Бессветофорная магистраль длиной два километра по прямой с тремя-четырьмя полосами движения в каждом направлении проходит от 32-го километра МКАД до Симферопольского шоссе параллельно путям второго Московского центрального диаметра.
Всего в рамках проекта построили 4,4 километра дорог, включая три искусственных сооружения общей протяженностью свыше 1,2 километра. Это тоннель под МКАД длиной 103 метра с тремя полосами движения в каждом направлении, мост через реку Битцу длиной 109 метров с четырьмя полосами движения в каждом направлении и эстакада — съезд с МСД на Симферопольское шоссе в сторону области длиной один километр с двумя полосами движения в одном направлении.
Кроме того, построен участок Симферопольского шоссе с переходно-скоростными полосами в районе пересечения с МСД длиной 764 метра с одной-двумя полосами в одном направлении и съезд с Симферопольского шоссе на МСД в сторону МКАД. Длина съезда составляет 445 метров, на нем действуют две полосы движения в одну сторону.
До конца этого года планируется завершить строительство участка дороги длиной около 1,5 километра (с учетом съездов — 7,8 километра), который в перспективе свяжет МСД с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Создание новой городской магистрали — МСД — велось в несколько этапов. Основной участок длиной 40 километров, который проходит от Бусиновской развязки до Косинской эстакады, открыли в 2022 году. Полноценное движение по основному ходу Московского скоростного диаметра началось сентябре 2023 года. 8 сентября его состыковали с федеральной трассой М-12 «Восток», а 9 сентября открыли южное направление МСД.
Новые дороги Москвы
С 2011 по 2023 год в Москве было построено 1360 километров дорог, что составляет около 25 процентов от существующей улично-дорожной сети. В городе появилось 429 новых тоннелей, эстакад и мостов. Таким образом, количество искусственных транспортных сооружений выросло на 65 процентов. Кроме того, построили 313 внеуличных пешеходных переходов.
В планах на этот год — строительство 95 километров дорог, 35 искусственных сооружений и девяти пешеходных переходов.
В числе основных объектов:
— транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля (основные работы завершены в марте 2024 года) и Алтуфьевским шоссе;
— дорожная связка между МСД и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (часть участка от МКАД до Симферопольского шоссе открыли в сентябре этого года);
— участок автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Новомосковская» (бывшая «Коммунарка», транспортный узел «Столбово») до улицы Поляны (первый этап);
— путепровод в районе 24−25-го километра Ленинградского шоссе (движение открыто в марте 2024 года);
— дублер Калужского шоссе (первый этап).
В 2025—2026 годах планируется построить 176,5 километра дорог, 40 искусственных сооружений и 52 пешеходных перехода.