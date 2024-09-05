Сергей Собянин открыл дорогу-связку между МСД и Симферопольским шоссе

Новая связка позволит ликвидировать перепробеги до 2,5 километра и сократить время проезда в среднем на 23 минуты. Благодаря этому на три процента снизится уровень нагрузки на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, на семь процентов — от улицы Подольских Курсантов до МКАД на Варшавском шоссе. На девять процентов нагрузка уменьшится в Ступинском проезде от МСД до улицы Подольских Курсантов и на 12 процентов — на участке Россошанской улицы от Дорожной улицы до Варшавского шоссе.