Средняя цена нового автомобиля в Свердловской области снизилась на 7%

УралПолитRu согласен с мнениями экспертов и отмечает, что на рынке также появилось больше бюджетных автомобилей, которые пользуются большим спросом у российского потребителя. Кроме того, на среднюю стоимость авто повлияли и регуляторные факторы. Так, например, правительство РФ с помощью доначисления утильсбора при растаможке закрыло киргизский канал экспорта иномарок.