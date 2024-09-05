Средняя цена нового автомобиля в Свердловской области снизилась на 7%

В августе средняя цена нового автомобиля составила 2,5 млн рублей. Лидерами по снижению стоимости стали Exeed LX — 3,3 млн рублей (-7,6%). Также в топ-5 наиболее подешевевших попали Toyota Camry XV80 (-5,4%, 4,6 млн рублей), Chery Tiggo 8 Pro Max (-3,4%, 3,8 млн рублей), Haval Jolion (-3%, 2,5 млн рублей) и Tank 300 (-2,6%, 4,5 млн рублей).
Самыми подорожавшими автомобилями стали Jetour Dashing (+5,5%, 2,9 млн рублей), Lada Niva (+4%, 1,4 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro (+3,4%, 2,4 млн рублей), Chery Arrizo 8 (+2,5%, 3, млн рублей) и Lada Niva Legend (+2,4%, 1 млн рублей).
Средняя стоимость поддержанных автомобилей в августе в Свердловской области снизилась всего на 1% по сравнению с июлем и составила 1,6 млн рублей. Больше всего подешевел Daewoo Matiz (-5,5%, 251 тысяча рублей) и Mercedes-Benz GLK-Класс X204 (-4,9%, 1,5 млн рублей). По росту цен лидерами стали Lada 2107 (+11,6%, 259 тысяч рублей) и Lada 2115 (+9,6%, 272 тысячи рублей).
По мнению экспертов, на изменение стоимости автомобилей влияет множество факторов.
«Цены двигаются в разные стороны от бренда к бренду, поскольку каждая марка поступательно движется к своей ценовой нише, нащупывая ее через объемы продаж моделей-конкурентов. Ситуацию подпитывают амбиции производителей из Китая в захвате доли рынка и их собственные возможности по финансированию стоков автомобилей», — приводят «Известия» слова замгендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Рената Тюктеева.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков придерживается похожей точки зрения. По его словам, дешевеют те модели, которые не пользуются спросом, либо конкуренты которых стоят дешевле.
УралПолитRu согласен с мнениями экспертов и отмечает, что на рынке также появилось больше бюджетных автомобилей, которые пользуются большим спросом у российского потребителя. Кроме того, на среднюю стоимость авто повлияли и регуляторные факторы. Так, например, правительство РФ с помощью доначисления утильсбора при растаможке закрыло киргизский канал экспорта иномарок.