«Голос» или «Брусника»: В Перми решат кто застроит «Тихий Компрос»

В Перми конкурсная комиссия допустила до участия в аукционе на право комплексного развития территории «Тихого Компроса» двух девелоперов. Реновацией территории займутся застройщики челябинский «Голос» (ООО «Голос 11») или «Брусника» (ООО «Комфорт и Функциональность») из Екатеринбурга.
В краевом министерстве строительства сообщили, начальная стоимость лота составляет 5,011 млн руб. Общая площадь для реновации несмежной территории жилой застройки на ул. Куйбышева, ул. Коминтерна, Комсомольскому пр., ул. Ярославского, ул. Лодыгина и ул. Солдатова в Свердловском районе Перми составляет 6,53 га.
Торги на площадке Сбербанк-АСТ пройдут 9 сентября.
В районе ДКЖ Перми построят небоскреб высотой 105 метров. В Перми рассказали о планах комплексного развития территории города.