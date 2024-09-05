«Голос» или «Брусника»: В Перми решат кто застроит «Тихий Компрос»

В Перми конкурсная комиссия допустила до участия в аукционе на право комплексного развития территории «Тихого Компроса» двух девелоперов. Реновацией территории займутся застройщики челябинский «Голос» (ООО «Голос 11») или «Брусника» (ООО «Комфорт и Функциональность») из Екатеринбурга.