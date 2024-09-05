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«Голос» или «Брусника»: В Перми решат кто застроит «Тихий Компрос»

В Перми на торги по застройке «Тихого Компроса» допустили две иногородние компании.

В Перми конкурсная комиссия допустила до участия в аукционе на право комплексного развития территории «Тихого Компроса» двух девелоперов. Реновацией территории займутся застройщики челябинский «Голос» (ООО «Голос 11») или «Брусника» (ООО «Комфорт и Функциональность») из Екатеринбурга.

В краевом министерстве строительства сообщили, начальная стоимость лота составляет 5,011 млн руб. Общая площадь для реновации несмежной территории жилой застройки на ул. Куйбышева, ул. Коминтерна, Комсомольскому пр., ул. Ярославского, ул. Лодыгина и ул. Солдатова в Свердловском районе Перми составляет 6,53 га.

Торги на площадке Сбербанк-АСТ пройдут 9 сентября.

В районе ДКЖ Перми построят небоскреб высотой 105 метров. В Перми рассказали о планах комплексного развития территории города.

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