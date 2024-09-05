Названа средняя зарплата дальнобойщика в Калининграде

Исследование показывает, что сейчас почти половина действующих дальнобойщиков (42%) имеет рабочий стаж более 10 лет. Из них 80% — в возрасте от 55 и старше. Молодые водители (в возрасте от 25 до 34 лет) чаще работают меньше года.