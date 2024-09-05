Названа средняя зарплата дальнобойщика в Калининграде

Средняя зарплата дальнобойщика в Калининградской области за год выросла на 36,5 тыс. рублей, и сейчас она составляет около 150 тыс. рублей. Об этом сообщает сервис hh.ru.
В рейтинге зарплат дальнобойщиков на Северо-Западе Калининград занимает 3-е место между Коми (120 тысяч рублей) и Мурманской областью (190 тысяч рублей).
При этом в нынешнем году средняя зарплата в вакансиях для водителей грузовиков составила 131 тыс. руб.
Исследование показывает, что сейчас почти половина действующих дальнобойщиков (42%) имеет рабочий стаж более 10 лет. Из них 80% — в возрасте от 55 и старше. Молодые водители (в возрасте от 25 до 34 лет) чаще работают меньше года.