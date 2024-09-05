Жители Крыма станут пользователями крупного российского банка

«У нас есть три самые главные задачи в Крыму, как в обслуживании физических лиц, так и в обслуживании юридических лиц. Первое — сделать так, чтобы переход с бренда РНКБ на ВТБ прошел максимально бесшовно, максимально незаметно для клиентов. Никаких сложных процедур перехода клиентам совершать не планируется — их обслуживание плавно перейдет в ВТБ. Вторая задача, которая важна и в Крыму, и в других субъектах Российской Федерации, — это продолжать повышать доступность финансовых услуг для населения. В этом смысле мы в Крыму будем опережающими темпами развивать наш сервис доставки банковских продуктов. Сейчас этого сервиса у РНКБ нет. И третья задача — это сохранение команды. У РНКБ очень профессиональная команда», — сказал Георгий Горшков корреспондентам ТАСС.