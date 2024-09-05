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В Иркутске сносят недострой картографической фабрики

В Иркутске начался снос двух зданий недостроенной картографической фабрики, которые начали строить еще в лихие девяностые.

Огромную заброшку — недостроенное здание картографической фабрики на ул. Красноказачьей недалеко от остановки «1-я Советская» все же решили снести.

Два соединенных между собой здания предприятия по изготовлению военных карт начали возводить во времена перестройки — и, конечно, не достроили. Планировалось, что в новый комплекс переедет коллектив картографов из здания на ул. 5-й Армии, 65, а также из здания, которое картографы занимали на ул. Рабочего Штаба. Не случилось. Более того, здание на ул. Рабочего Штаба в предместье Марата стоит без окон в полуразваленном состоянии, а здание на ул. 5-й Армии требует большого ремонта.

4,9 квадратных метра недостроя прямо возле Ивано-Матренинской детской больницы долго портили городскую картину. Что делать со зданием, никто не знал. Планы перестроить его под Дом правительства не увенчались успехом. Жители в свое время предлагали передать здание Ивано-Матренинской детской больнице, которой не хватает площадей.

Наконец судьба недостроя решена: его снесут и построят на его месте детский диагностический центр.

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