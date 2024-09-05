В Иркутске сносят недострой картографической фабрики

Два соединенных между собой здания предприятия по изготовлению военных карт начали возводить во времена перестройки — и, конечно, не достроили. Планировалось, что в новый комплекс переедет коллектив картографов из здания на ул. 5-й Армии, 65, а также из здания, которое картографы занимали на ул. Рабочего Штаба. Не случилось. Более того, здание на ул. Рабочего Штаба в предместье Марата стоит без окон в полуразваленном состоянии, а здание на ул. 5-й Армии требует большого ремонта.