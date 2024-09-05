Турпоток в Москву к 2030 году может превысить 50 млн человек

С 2011 по 2019 годы среднегодовой темп роста турпотока в Москву составил рекордные 7,2%, что больше в полтора раза, чем в мире в целом (4,6%). Пик пришелся на 2019-й год, когда столица приняла рекордное число гостей — 25,1 млн человек, из них 5,7 млн из-за рубежа. В прошлом году Москву посетило 24,5 млн туристов, а уже в этом году рекорд 2019-го может быть побит. Оборот туристского потребления в 2023 году впервые составил около 1,3 трлн руб. А поступления в городской бюджет достигли 178 млрд руб.