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Турпоток в Москву к 2030 году может превысить 50 млн человек

К 2030 году Москва планирует вдвое увеличить туристический поток до 52 млн человек в год, рассказала заместитель начальника управление туризма столичного комитета по туризму Инесса Григ в ходе конференции ИД «Коммерсантъ». По ее словам, на долю столицы придется 35−40% от общего числа туристов в России. Выручка туристической отрасли, по предварительным прогнозам, вырастет в 2,7 раза, до 3,6 трлн руб.

Источник: Агентство «Москва»

Григ добавила, что зарубежный турпоток в Москву к 2030 году планируется нарастить до 6 млн визитов. При этом основным драйвером развития отрасли будет оставаться внутренний туризм. Кроме того, ежегодно столица также планирует принимать примерно 20 млн экскурсантов — гостей, которые приезжают без ночевки на один день.

С 2011 по 2019 годы среднегодовой темп роста турпотока в Москву составил рекордные 7,2%, что больше в полтора раза, чем в мире в целом (4,6%). Пик пришелся на 2019-й год, когда столица приняла рекордное число гостей — 25,1 млн человек, из них 5,7 млн из-за рубежа. В прошлом году Москву посетило 24,5 млн туристов, а уже в этом году рекорд 2019-го может быть побит. Оборот туристского потребления в 2023 году впервые составил около 1,3 трлн руб. А поступления в городской бюджет достигли 178 млрд руб.

туризм и отдых