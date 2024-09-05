Владивостокскую агломерацию ужали до трех муниципалитетов

Власти отказались от идеи включать Большой Камень в состав Владивостокской агломерации. В это объединение попали Владивосток, Надеждинский район и будущий город-спутник, а также Артемовский городской округ. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков считает, что в таком виде идея Владивостокской агломерации более реалистичная, сообщает ИА PrimaMedia.
Владивостокская агломерация, состав которой был утвержден постановлением правительства Приморья в 2014 году, включала четыре муниципалитета, между которыми были подписаны соответствующие соглашения. Это Владивосток, Артем, Надеждинский и Шкотовский район.
Этот перечень видоизменился в ходе подготовки мастер-плана развития Владивостокской агломерации. И уже в 2023 году, на прошлогоднем ВЭФ, президенту Владимиру Путину презентовали мастер-план полицентричной агломерации в несколько ином составе: Владивосток, Артем и Большой Камень.
По этой концепции, как отмечалось в официальных сообщениях, центром городской агломерации является Владивосток. Город Артем войдет в ее состав как транспортно-логистический хаб, а Большой Камень и территория опережающего развития «Приморье» — как промышленная площадка, технопарк. В свою очередь, остров Русский — как научный центр и центр по развитию туризма.
Однако на полях текущего ВЭФ стало известно, что власти пока отказались от идеи включать в Большой Владивосток находящийся в 130 км от столицы ДФО Большой Камень. Как пояснил ИА PrimaMedia Алексей Чекунков, в таком составе реализация проекта агломерации на этом этапе выглядит более реалистичной.
— Была раньше идея в агломерацию включить Большой Камень, но реалистичная агломерация — это то, где люди могут жить и работать в одном месте. Жить во Владивостоке и работать в Большом Камне, мне кажется, пока проблематично, такого радиуса нет. Жить в Артеме и работать во Владивостоке или жить в Спутнике и работать во Владивостоке — вполне реальная перспектива.
Поэтому в рамках подготовки мастер-плана агломерации, который докладывался президенту и утвержден правительством, как раз предполагается Надеждинский район, Артем и Владивосток, — прокомментировал глава Минвостокразвития.