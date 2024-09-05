Владивостокскую агломерацию ужали до трех муниципалитетов

— Была раньше идея в агломерацию включить Большой Камень, но реалистичная агломерация — это то, где люди могут жить и работать в одном месте. Жить во Владивостоке и работать в Большом Камне, мне кажется, пока проблематично, такого радиуса нет. Жить в Артеме и работать во Владивостоке или жить в Спутнике и работать во Владивостоке — вполне реальная перспектива.