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Зарплаты госслужащих проиндексируют в Нижнем Новгороде с октября

Оклады, ставки зарплаты работникам подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города проиндексируют.

Зарплаты госслужащих проиндексируют в Нижнем Новгороде с октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

С 1 октября оклады, ставки зарплаты работникам подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города проиндексируют на 7,2%.

В действующие нормативные акты, которые регулируют оплату труда, также внесут соответствующие изменения до начала следующего месяца.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что более четверти нижегородцев зарабатывают больше 66 тысяч рублей в месяц.