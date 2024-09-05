Под Волгоградом возродят завод по разведению сазанов и толстолобиков

Работы запланированы в поселке Приморский Котельниковского района, где разводят частиковые виды рыб — молодь сазана, белого амура и белого толстолобика. К слову, такое название эти разновидности рыбы получила еще во время Российской Империи: тогда их ловили так называемым частиком — частой мелкоячейной сетью.