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Девять самолетов Ту-214 передадут авиакомпании «ИрАэро» до 2035 года

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и авиакомпания «Ираэро» подписали соглашение о намерениях поставить девять среднемагистральных самолетов Ту-214.

Об этом у себя в телеграм-канале сообщил управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

«Подписанные в эти дни соглашения о намерениях на поставку новых Ту-214 с одной стороны добавляют нам уверенности в завтрашнем дне, с другой — заставляют ускориться в плане масштабной модернизации и перевооружения нашего завода в Казани для перехода на серийное производство авиалайнеров».

сообщил Тимофеев

Девять Ту-214 должны быть переданы «Ираэро» до 2035 года включительно.

Согласно подписанному соглашению «Ираэро» должна получить к этому времени 21 ближнемагистральный самолет SJ-100 и семь среднемагистральных МС-21.