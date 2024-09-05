Девять самолетов Ту-214 передадут авиакомпании «ИрАэро» до 2035 года

Об этом у себя в телеграм-канале сообщил управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.
«Подписанные в эти дни соглашения о намерениях на поставку новых Ту-214 с одной стороны добавляют нам уверенности в завтрашнем дне, с другой — заставляют ускориться в плане масштабной модернизации и перевооружения нашего завода в Казани для перехода на серийное производство авиалайнеров».
Девять Ту-214 должны быть переданы «Ираэро» до 2035 года включительно.
Согласно подписанному соглашению «Ираэро» должна получить к этому времени 21 ближнемагистральный самолет SJ-100 и семь среднемагистральных МС-21.