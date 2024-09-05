Девять самолетов Ту-214 передадут авиакомпании «ИрАэро» до 2035 года

«Подписанные в эти дни соглашения о намерениях на поставку новых Ту-214 с одной стороны добавляют нам уверенности в завтрашнем дне, с другой — заставляют ускориться в плане масштабной модернизации и перевооружения нашего завода в Казани для перехода на серийное производство авиалайнеров».