Эксперт Тимофеев посчитал, сколько стоит медицинский поезд

Если процедурный кабинет можно открыть за 1 млн рублей, то инвестиции в полноценную лабораторию начинаются с отметки в 10−15 млн. Для состава потребуется как минимум 2 лаборатории. И совокупно превращение состава в медучреждение обойдется еще минимум в 50 млн руб. Если планируется сделать поезд максимально «цифровым» и оснастить передовыми медицинскими сервисами, то с учетом возможностей ИИ и глубокой автоматизации всех процессов диагностики и медпомощи, это будут совсем другие расходы.