Эксперт Тимофеев посчитал, сколько стоит медицинский поезд

С сентября по 7 регионам Дальнего Востока будет курсировать высококлассный поезд-медцентр, кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев посчитал, сколько стоит один такой поезд и сколько их нужно стране.
«Стоимость нового современного купейного вагона составляет около 45 млн руб. Если для всего состава из 20 вагонов, независимо от их типа, взять единую стоимость в 45 млн руб. — тогда получим порядка 900 млн руб. за состав (без локомотива) и 1 млрд 100 млн руб. за полноразмерный состав», — рассказал он «Российской газете». И это только одна базовая часть расходов для создания такого поезда. Вторая связана с «апгрейдом» вагонов до уровня полноценных медицинских кабинетов, продолжает он.
Если процедурный кабинет можно открыть за 1 млн рублей, то инвестиции в полноценную лабораторию начинаются с отметки в 10−15 млн. Для состава потребуется как минимум 2 лаборатории. И совокупно превращение состава в медучреждение обойдется еще минимум в 50 млн руб. Если планируется сделать поезд максимально «цифровым» и оснастить передовыми медицинскими сервисами, то с учетом возможностей ИИ и глубокой автоматизации всех процессов диагностики и медпомощи, это будут совсем другие расходы.
«Сегодня только более 40 сервисов искусственного интеллекта помогают рентгенологам по 17 направлениям. Искусственный интеллект ставит диагноз, а врачи выписывают рецепт, который доступен практически сразу», — рассказывает Тимофеев. Он привел пример иностранной компании Forward Health, которая получила финансирование в размере 100 млн долл. (9 млрд руб.) на создание первого в мире медицинского ИИ-кабинета. И это только 1 кабинет.
На Тверском вагоностроительном заводе, входящем в «Трансмашхолдинг», впервые был построен и представлен на Восточном экономическом форуме медицинский поезд из 14 вагонов, включающий вагон лучевой и функциональной диагностики, терапевтические и хирургический вагоны, вагон-лабораторию, он оснащен как российским, так и иностранным оборудованием — проект передвижного клинико-диагностического комплекса «Святой Пантелеймон».
«Сумма контракта на постройку вагонов и его оснащение не раскрывается, проектирование поезда в 2018 году обошлось в 89,3 млн руб. Сметная стоимость проекта по созданию “РЖД” медицинского поезда “Консультационно-диагностический центр “Николай Пирогов” составлял 44 млн руб. Стоимость медицинского поезда “Академик Федор Углов” обошелся в 120 млн рублей”, — продолжает Тимофеев.
Поезд-поликлиника полного цикла состоит из дизель-вагона (для автономной работы на удаленных станциях), вагонов для проживания персонала и с необходимым диагностическим и лечебным оборудованием (перевязочной, операционной, регистратурой, кабинетами терапевта, кардиолога, невролога, уролога, хирурга, гинеколога, педиатра, офтальмолога, отоларинголога, и врачами других специальностей).
В составе поезда имеется вагон-электростанция, вагоны для лучевой и функциональной диагностики, два терапевтических вагона, вагон-регистратура, вагон-лаборатория и вспомогательные помещения — ординаторская, вагон-ресторан, пассажирские купе для отдыха и проживания медицинского персонала, штабной вагон и вагон-душ. К оснащению поезда допустили, помимо российского, и иностранное оборудование, рассказывает эксперт. Кроме дорогостоящей диагностической техники поезд имеет систему дезинфекции и стерилизации отходов. В день такой состав может принять до 140 пациентов. В первую очередь такие поезда необходимы для курсирования на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. В планах расширить маршрут до восьми субъектов.
«Вообще эти поезда “Здоровья” стали появляться еще в 1993 году — “Хирург Николай Пирогов”, “Терапевт Матвей Мудров”, “Доктор Войно-Ясенецкий — Святитель Лука”, “Академик Федор Углов”. Все прекрасно понимают, что в отдаленных регионах или деревнях специалистов высокого уровня и тем более дорогостоящего оборудования не хватает. Поезда такие нужны, ведь без них народ вынужден тянуться к центрам с развитой инфраструктурой и медобслуживания и, порой, переселяться из труднодоступных мест и регионов», — констатирует эксперт..
Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» для «Поездов здоровья» были закуплены специализированные диагностические модули. Поезда — это еще и аптека на колесах, добавил он.