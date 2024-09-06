В Хабаровске снесли аварийный дом в Гупровском городке

«Точных сроков завершения второй очереди пока нет в силу того, что с жильцами аварийных домов ведутся переговоры об условиях переселения или компенсации. Всего муниципалитет заключил с инвесторами 13 договоров в рамках комплексного развития территорий, 10 из них предусматривают расселение из аварийных домов», — рассказал заместитель мэра, директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Олег Сутурин.