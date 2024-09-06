В Хабаровске снесли аварийный дом в Гупровском городке

Аварийный дом снесли в Гупровском городке в Хабаровске. Это предпоследний барак второй очереди расселения аварийного жилья в данном микрорайоне, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
На месте снесенных аварийных домов вскоре появится современный жилой комплекс с магазинами, детскими и спортивными площадками, а также социально значимыми объектами.
«Точных сроков завершения второй очереди пока нет в силу того, что с жильцами аварийных домов ведутся переговоры об условиях переселения или компенсации. Всего муниципалитет заключил с инвесторами 13 договоров в рамках комплексного развития территорий, 10 из них предусматривают расселение из аварийных домов», — рассказал заместитель мэра, директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Олег Сутурин.
По договору о развитии застроенной территории, расселение и снос всех аварийных и ветхих домов в микрорайоне должны быть выполнены до 1 мая 2028 года. На сегодняшний день этот процесс идет с опережением графика более чем на 18 месяцев.