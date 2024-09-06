Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Соглашения о строительстве жилых комплексов, в том числе международного, в регионах Дальнего Востока и Арктики стали ключевыми на Восточном экономическом форуме, сообщает Минвостокразвития РФ.
«Ключевые соглашения о строительстве жилья на Дальнем Востоке и в Арктике, уже подписанные на площадках Минвостокразвития России на ВЭФ. Международный жилой квартал поселка городского типа Забайкальск возведет специализированный застройщик “ТСД Развитие” в 127 километрах от границы КНР и 46 километрах от границы Монголии. Будут построены более 2,3 тысячи квартир для 4,5 тысячи человек площадью более 140 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций — 17,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Также в числе ключевых соглашений — два проекта в Забайкалье: ЖК «Кенон Ривьера Парк» в Чите и жилой квартал в поселке городского типа Карымское. Застройщик — компания «ТСД», инвестиции составят 27 миллиардов рублей.
Группа «Самолет» построит жилье и объекты инфраструктуры в Благовещенске на площади в 200 тысяч квадратных метров. Эта же компания построит ЖК со встроенными помещениями во Владивостоке до 2031 года. Объем инвестиций в проект — более 5,5 миллиарда рублей. Общая площадь — свыше 61 тысячи квадратных метров.
«РИА Альфа» займется возведением микрорайона «Спортивный» для 13,5 тысячи человек в Якутске. В кварталах 2, 4, 17 снесут 161 многоквартирный дом, а на их месте построят 46 многоэтажных домов, два детских сада, две школы и спорткомплекс.
Жилой комплекс «Живописный сад» построит ГК DARS в Хабаровске. В составе ЖК в 2026 году будет реализован проект арендного жилья на 123 квартиры при участии ДОМ.РФ по программе «Доступное арендное жилье в ДФО». Всего будет построено 225 тысяч квадратных метров жилья с финансированием Банка ДОМ.РФ в размере 14,2 миллиарда рублей.
ООО «СЗ “ТСД АРКТИКА” в Мурманске построит микрорайон “Берег Арктики” площадью более 225 тысяч квадратных метров с 3,5 тысячи квартир для 7 тысяч жителей. Объем инвестиций — 22,5 миллиарда рублей. Кроме того, более 200 тысяч квадратных метров жилья будет построено в районе Росляково в Мурманске, в Кировске и Мончегорске.
Все проекты будет реализованы с использованием механизмов государственной поддержки, действующих на Дальнем Востоке.
Накануне вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на Восточном экономическом форуме подписано 258 соглашений на 5,395 триллиона рублей, это рекордная сумма.
Восточный экономический форум проходит