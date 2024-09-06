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Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ

Минвостокразвития: соглашения о строительстве жилья стали ключевыми на ВЭФ.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Соглашения о строительстве жилых комплексов, в том числе международного, в регионах Дальнего Востока и Арктики стали ключевыми на Восточном экономическом форуме, сообщает Минвостокразвития РФ.

«Ключевые соглашения о строительстве жилья на Дальнем Востоке и в Арктике, уже подписанные на площадках Минвостокразвития России на ВЭФ. Международный жилой квартал поселка городского типа Забайкальск возведет специализированный застройщик “ТСД Развитие” в 127 километрах от границы КНР и 46 километрах от границы Монголии. Будут построены более 2,3 тысячи квартир для 4,5 тысячи человек площадью более 140 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций — 17,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Также в числе ключевых соглашений — два проекта в Забайкалье: ЖК «Кенон Ривьера Парк» в Чите и жилой квартал в поселке городского типа Карымское. Застройщик — компания «ТСД», инвестиции составят 27 миллиардов рублей.

Группа «Самолет» построит жилье и объекты инфраструктуры в Благовещенске на площади в 200 тысяч квадратных метров. Эта же компания построит ЖК со встроенными помещениями во Владивостоке до 2031 года. Объем инвестиций в проект — более 5,5 миллиарда рублей. Общая площадь — свыше 61 тысячи квадратных метров.

«РИА Альфа» займется возведением микрорайона «Спортивный» для 13,5 тысячи человек в Якутске. В кварталах 2, 4, 17 снесут 161 многоквартирный дом, а на их месте построят 46 многоэтажных домов, два детских сада, две школы и спорткомплекс.

Жилой комплекс «Живописный сад» построит ГК DARS в Хабаровске. В составе ЖК в 2026 году будет реализован проект арендного жилья на 123 квартиры при участии ДОМ.РФ по программе «Доступное арендное жилье в ДФО». Всего будет построено 225 тысяч квадратных метров жилья с финансированием Банка ДОМ.РФ в размере 14,2 миллиарда рублей.

ООО «СЗ “ТСД АРКТИКА” в Мурманске построит микрорайон “Берег Арктики” площадью более 225 тысяч квадратных метров с 3,5 тысячи квартир для 7 тысяч жителей. Объем инвестиций — 22,5 миллиарда рублей. Кроме того, более 200 тысяч квадратных метров жилья будет построено в районе Росляково в Мурманске, в Кировске и Мончегорске.

Все проекты будет реализованы с использованием механизмов государственной поддержки, действующих на Дальнем Востоке.

Накануне вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на Восточном экономическом форуме подписано 258 соглашений на 5,395 триллиона рублей, это рекордная сумма.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.