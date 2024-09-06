Первую международную ТОР планируют разместить в Приморье

«Первую международную территорию опережающего развития предполагается создать здесь, в Приморском крае. Большой интерес проявляют наши китайские друзья, а также Республика Беларусь, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт. Я прошу Государственную Думу и Правительство РФ ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных ТОРов», — сказал Владимир Путин.