Продовольственные ярмарки пройдут в эти выходные во Владивостоке

7 и 8 сентября, в субботу и воскресенье, продовольственные фермерские товары будут представлены на ярмарке в районе Жигура, 2б, а также в центре города на Верхнепортовой, 2 г.
8 сентября, в воскресенье, фермеры будут ждать своих покупателей на Басаргина, 15.
Ежедневно работает сезонная ярмарка овощей от фермеров Приморского края по адресу: Борисенко, 10/7. Здесь жители и гости Владивостока могут приобрести продукты борщового набора по низким ценам — 40 рублей за килограмм, отмечает пресс-служба мэрии.
Помимо того, в эти выходные в парке культуры и отдыха им. С. Лазо пройдет выставка-продажа изделий от владивостокских умельцев «Дружелюбный маркет». С 10:00 до 18:00 здесь можно будет приобрести ювелирные украшения ручной работы, ремесленные, сувенирные, вязаные изделия, значки, головные уборы.