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Продовольственные ярмарки пройдут в эти выходные во Владивостоке

Приобрести свежие продукты от местного производителя к столу можно будет в эти выходные. Ярмарки продовольственных товаров развернут прилавки в субботу и воскресенье в разных районах города с 9:00 до 20:00.

Источник: сайт администрации Владивостока

7 и 8 сентября, в субботу и воскресенье, продовольственные фермерские товары будут представлены на ярмарке в районе Жигура, 2б, а также в центре города на Верхнепортовой, 2 г.

8 сентября, в воскресенье, фермеры будут ждать своих покупателей на Басаргина, 15.

Ежедневно работает сезонная ярмарка овощей от фермеров Приморского края по адресу: Борисенко, 10/7. Здесь жители и гости Владивостока могут приобрести продукты борщового набора по низким ценам — 40 рублей за килограмм, отмечает пресс-служба мэрии.

Помимо того, в эти выходные в парке культуры и отдыха им. С. Лазо пройдет выставка-продажа изделий от владивостокских умельцев «Дружелюбный маркет». С 10:00 до 18:00 здесь можно будет приобрести ювелирные украшения ручной работы, ремесленные, сувенирные, вязаные изделия, значки, головные уборы.

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