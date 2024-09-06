Продовольственные ярмарки пройдут в эти выходные во Владивостоке

Помимо того, в эти выходные в парке культуры и отдыха им. С. Лазо пройдет выставка-продажа изделий от владивостокских умельцев «Дружелюбный маркет». С 10:00 до 18:00 здесь можно будет приобрести ювелирные украшения ручной работы, ремесленные, сувенирные, вязаные изделия, значки, головные уборы.