Строительство второй очереди кампуса ДВФУ планируется во Владивостоке

Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании девятого Восточного экономического форума.
Президент отметил, что государство будет поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных, искусственного интеллекта. В том числе будет организована зона для отработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях.
«Чтобы задействовать на полную мощь преимущества технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока. В регионе уже началась реализация новых проектов университетских кампусов в Южно-Сахалинске и Хабаровске, но этого, очевидно, недостаточно для Дальнего Востока», — заявил Владимир Путин.
По его словам, необходимо построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите. А также реализовать строительство второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.