Строительство второй очереди кампуса ДВФУ планируется во Владивостоке

«Чтобы задействовать на полную мощь преимущества технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока. В регионе уже началась реализация новых проектов университетских кампусов в Южно-Сахалинске и Хабаровске, но этого, очевидно, недостаточно для Дальнего Востока», — заявил Владимир Путин.