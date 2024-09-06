В Приморье инвестируют почти 23 миллиарда на развитие рисоводства

В Приморья планируют увеличить производство риса до 150 тысяч тонн в год. Добиться этой цели помогут инвестиции, сумма которых составит 22,8 миллиарда рублей. Соглашение об этом заключили во время Восточного экономического форума.
«Реализация инвестиционных проектов в области восстановления мелиоративных рисовых систем позволит в течение 5−7 лет увеличить объемы рисосеяния в Приморье более чем в два раза — до 32 тысяч гектаров», — поделилась председатель правительства края Вера Щербина.
Кроме этого, развитие рисоводства в регионе поможет создать 160 новых рабочих мест и укрепить экономику Дальнего Востока.
Напомним, ранее мы писали, что IX Восточный экономический форум во Владивостоке посетили 7 тысяч участников из 75 стран. На полях ВЭФ было подписано 258 соглашений на сумму 5,395 триллиона рублей.