Администрация Иркутска взыскивает с застройщика более 100 млн руб

Администрация областного центра подала иск на одного из застройщиков. Требуют выплатить неустойку, сумма которой превысила 100 миллионов рублей, за несоблюдение условий договора. Об этом КП-Иркутск рассказали в мэрии города.
По документам, бригада обязана была расселить и снести 16 многоквартирных домов, которые находятся на улице Мухиной и Захарова. Договор заключили еще в декабре 2018 года, однако подрядчик постоянно срывает установленные сроки. А это стало причиной того, что люди не получают жилье, до сих пор живут в аварийном.
— По некоторым позициям срок отставания от плана-графика составляет более трех лет. В адрес застройщика неоднократно направлялись требования о недопустимости неисполнения условий договора. Так как они остались без ответов, а ситуация не изменилась, мы вынуждены разрешать ситуацию в судебном порядке, — прокомментировали в администрации Иркутска.
Так, например, на улицах Мухиной 26, 28 и Захарова 14 людей должны были расселить еще в прошлом году, а на Захарова 8 — в 2022. На Мухиной 22 и 30 жилые объекты расселили, но до сих пор не снесли и не огородили.