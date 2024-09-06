В Академическом районе открыли десятиэтажную поликлинику

В Екатеринбурге 5 сентября открылась самая большая взрослая поликлиника. Поликлиника № 3 Центральной ГКБ № 6 высотой в десять этажей начала работать в Академическом районе.
— Это крупнейший проект по развитию инфраструктуры первичного звена здравоохранения, который мы смогли реализовать благодаря федеральной поддержке, — заявил на открытии объекта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Он отметил, что в Свердловской области близится к завершению строительство еще восьми поликлиник. По словам зампредседателя Правительства России Татьяны Голиковой, в регионе есть потребность в обновлении объектов медицинской инфраструктуры. Также по видеоконференцсвязи подключился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил не только функционал и оснащение поликлиники, но и ее внешний вид.
Примечательно, что поликлиника может обслуживать до 1,2 тысячи посетителей за смену — в их числе 980 обращений во взрослое поликлиническое отделение, 150 обращений по линии женской консультации и 70 — в травматологический пункт. Всего в учреждении организовано 20 врачебных участков, а его площадь составляет более 17,8 тысячи квадратных метров.