В Академическом районе открыли десятиэтажную поликлинику

Он отметил, что в Свердловской области близится к завершению строительство еще восьми поликлиник. По словам зампредседателя Правительства России Татьяны Голиковой, в регионе есть потребность в обновлении объектов медицинской инфраструктуры. Также по видеоконференцсвязи подключился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил не только функционал и оснащение поликлиники, но и ее внешний вид.