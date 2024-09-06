Почти 30 км иркутских улиц комплексно отремонтируют в этом году

В этом году во всех районах в рамках него обновят 26 участков общей протяженностью 28,4 км.
Работы идут на Ленинградской, Трудовой, Пролетарской, Байкальской, Сеченова, Якоби, 25-го Октября, Литвинова, Старо-Кузьмихинской, Чайковского, Володарского, Горького, Маршала Конева, Академической, Малой Розе, в Спортивном и 20-м Советском переулках, на объездных микрорайонов Ново-Ленино, Первомайский и Университетский.
На объектах проводят комплекс мероприятий, который включает замену асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, установку бордюров, ограждений. Подрядчики также восстанавливают элементы ливневой канализации, оборудуют пандусы и тактильную плитку для людей с ограниченными возможностями здоровья, регулируют колодцы по высоте, устанавливают новые знаки, наносят разметку. Там, где необходимо, осуществляют обрезку аварийных веток деревьев и кустарников, посев травы на газонах.
«Самыми протяженными участками, которые обустраиваем в этом году, стали объездная Ново-Ленино — 3,2 км, Малая Роза — 2,7 км, Ленинградская — 1,5 км. На каждом из трех объектов работы сделаны более чем на 60%. Подрядные организации выполняют задачи с опережением действующих графиков», — отметил мэр Руслан Болотов.
По информации пресс-службы администрации города, завершены работы на улицах Володарского, Пролетарская, Сеченова, в Спортивом переулке. Завершается обустройство Чайковского, Литвинова, Горького, Академической, Байкальской от дома № 265 «б» до здания № 291 «а» и от строения № 236 «б»/7 до дома № 236 «в»/1, работы на которых выполнены более чем на 90%.