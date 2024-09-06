Почти 30 км иркутских улиц комплексно отремонтируют в этом году

По информации пресс-службы администрации города, завершены работы на улицах Володарского, Пролетарская, Сеченова, в Спортивом переулке. Завершается обустройство Чайковского, Литвинова, Горького, Академической, Байкальской от дома № 265 «б» до здания № 291 «а» и от строения № 236 «б»/7 до дома № 236 «в»/1, работы на которых выполнены более чем на 90%.