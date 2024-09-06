Соглашения на триллионы и «соколиная дипломатия»: озвучены предварительные итоги ВЭФ

«ВЭФ стал площадкой, которая наглядно демонстрирует результаты сотрудничества на принципах равенства, справедливого партнерства», — охарактеризовал советник президента репутацию мероприятия в глазах мирового сообщества.
Как рассказал Антон Кобяков, в ВЭФ приняли участие представители более 75 стран, в том числе 16 недружественных, — около 7100 человек. Было подписано 292 соглашений на 5,5 триллиона рублей. Прошло более 120 сессий и круглых столов, где приняли участие более 700 спикеров.
«Освещены все аспекты формирования экономики нового мира», — уточнил Антон Кобяков, добавив, что внимание было уделено всем без исключения аспектам жизни дальневосточников.
В течение четырех дней на кампусе ДВФУ прошел ряд международных мероприятий, в их числе советник президента выделил II Международный форум «День Сокола».
«В ООН это назвали “соколиной дипломатией русских”, — отметил Кобяков, уточнив, что участие принимают и представители ближневосточной монархии.