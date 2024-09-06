Соглашения на триллионы и «соколиная дипломатия»: озвучены предварительные итоги ВЭФ

Как рассказал Антон Кобяков, в ВЭФ приняли участие представители более 75 стран, в том числе 16 недружественных, — около 7100 человек. Было подписано 292 соглашений на 5,5 триллиона рублей. Прошло более 120 сессий и круглых столов, где приняли участие более 700 спикеров.