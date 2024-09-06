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Соглашения на триллионы и «соколиная дипломатия»: озвучены предварительные итоги ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября, ФедералПресс. Советник президента России Антон Кобяков подвел предварительные итоги девятого Восточного экономического форума. Об этом пишет корреспондент «ФедералПресс» с итогового пресс-брифинга.

Источник: Фотобанк Росконгресс

«ВЭФ стал площадкой, которая наглядно демонстрирует результаты сотрудничества на принципах равенства, справедливого партнерства», — охарактеризовал советник президента репутацию мероприятия в глазах мирового сообщества.

Как рассказал Антон Кобяков, в ВЭФ приняли участие представители более 75 стран, в том числе 16 недружественных, — около 7100 человек. Было подписано 292 соглашений на 5,5 триллиона рублей. Прошло более 120 сессий и круглых столов, где приняли участие более 700 спикеров.

«Освещены все аспекты формирования экономики нового мира», — уточнил Антон Кобяков, добавив, что внимание было уделено всем без исключения аспектам жизни дальневосточников.

В течение четырех дней на кампусе ДВФУ прошел ряд международных мероприятий, в их числе советник президента выделил II Международный форум «День Сокола».

«В ООН это назвали “соколиной дипломатией русских”, — отметил Кобяков, уточнив, что участие принимают и представители ближневосточной монархии.