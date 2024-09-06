Иркутская область на ВЭФ-2024 заключила семь соглашений

Наиболее значимым соглашением стал документ о социально-экономическом сотрудничестве, подписанный с ПАО «Объединенной авиастроительной корпорацией» и ПАО «Яковлев». Кроме этого, на форуме состоялись встречи с руководством двух золотодобывающих компаний о реализации на территории двух крупных инвестпроектов, одно из производств будет запущено уже через год. Также были заключены соглашения, направленные на развитие экспортного потенциала бизнес-сообщества Приангарья, цифровизацию региона и развитие высокотехнологичной современной инфраструктуры, сохранение биологического разнообразия и воспроизводства уникальных водных биологических ресурсов озера Байкал и другие.