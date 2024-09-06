Бюджет Красноярска на 2025 год вырос на 5 млрд рублей

Также продолжается работа по формированию проекта бюджета на следующие годы. В трехлетке с 2025 по 2027 годы особое внимание будет уделено направлениям, определенным указом президента России о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года и задачам, обозначенным губернатором Красноярского края, сообщают в администрации города.