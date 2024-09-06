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Бюджет Красноярска на 2025 год вырос на 5 млрд рублей

В городе формируют бюджет на три года сразу.

Источник: Reuters

Мэрия Красноярска огласила предварительные параметры бюджета города на 2025 год. На данный момент они выше старта 2024 года почти на 5 млрд рублей.

В целом же они составят по собственным доходам около 38 млрд рублей.

Также продолжается работа по формированию проекта бюджета на следующие годы. В трехлетке с 2025 по 2027 годы особое внимание будет уделено направлениям, определенным указом президента России о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года и задачам, обозначенным губернатором Красноярского края, сообщают в администрации города.

Характеристики бюджета трехлетки сохранят параметры прошлых лет, а среди приоритетов будет подготовка краевого центра к 400-летию. В городе сохранят идеологию последних лет, связанную с развитием городской среды, сохранением исторической памяти и повышением качества жизни горожан.

Проект бюджета на данный момент обсуждается с министерством финансов региона. Дальше мэрия сформирует муниципальные программы города — их рассмотрят на профильных комиссиях горсовета.

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