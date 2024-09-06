В центре Омска продается заброшенный автокомплекс

Недостроенный объект был изъят у ООО «Футбольный клуб “Молния”» по решению арбитражного суда Омской области в марте 2024 года. Продавцом заброшенного объекта выступает департамент имущественных отношений администрации города Омска. Готовность автокомплекса в настоящее время оценивается в 30 процентов. Заявки от желающих приобрести объект будут принимать до 7 октября. Продажа стартует с суммы в 3,6 миллиона рублей.