Прокуратура выявила нарушения в деятельности «ГорЭлектроТранспорта» Новосибирска

Сотрудники прокуратуры Новосибирска выявили многочисленные нарушения в деятельности МКП «ГорЭлектроТранспорт» и его филиалов. Об этом в пятницу, 6 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе совместной проверки, проведённой с участием специалистов Ростехнадзора, Росздравнадзора, а также Государственной инспекции труда на предприятии были установлены факты нарушений в сфере пожарной безопасности, охраны труда и порядка проведения технического контроля перед выходом транспорта на линию.
В результате директору предприятия Константину Прокину было внесено представление об устранении нарушений, кроме того, были возбуждены шесть административных дел, а виновным назначены штрафы.
Сейчас, по данным надзорного ведомства, большая часть нарушений устранены, 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности..
«Устранение нарушений, требующих дополнительного финансирования и времени, прокуратура контролирует», — добавили в пресс-службе ведомства.