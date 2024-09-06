Прокуратура выявила нарушения в деятельности «ГорЭлектроТранспорта» Новосибирска

В ходе совместной проверки, проведённой с участием специалистов Ростехнадзора, Росздравнадзора, а также Государственной инспекции труда на предприятии были установлены факты нарушений в сфере пожарной безопасности, охраны труда и порядка проведения технического контроля перед выходом транспорта на линию.