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Прокуратура выявила нарушения в деятельности «ГорЭлектроТранспорта» Новосибирска

Директору предприятия внесено представление, возбуждены 6 административных дел.

Источник: прокуратура НСО

Сотрудники прокуратуры Новосибирска выявили многочисленные нарушения в деятельности МКП «ГорЭлектроТранспорт» и его филиалов. Об этом в пятницу, 6 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе совместной проверки, проведённой с участием специалистов Ростехнадзора, Росздравнадзора, а также Государственной инспекции труда на предприятии были установлены факты нарушений в сфере пожарной безопасности, охраны труда и порядка проведения технического контроля перед выходом транспорта на линию.

В результате директору предприятия Константину Прокину было внесено представление об устранении нарушений, кроме того, были возбуждены шесть административных дел, а виновным назначены штрафы.

Сейчас, по данным надзорного ведомства, большая часть нарушений устранены, 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности..

«Устранение нарушений, требующих дополнительного финансирования и времени, прокуратура контролирует», — добавили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура