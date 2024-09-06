Дмитрий Демешин: Самолет «Байкал» будут выпускать в Хабаровском крае

Этот атлас ляжет в основу программы развития региона, которую мы разрабатываем, ведь то, что в основном волнует жителей, должно волновать и чиновников — состояние медицины и транспортная доступность, ЖКХ и строительство, ремонт аварийного жилья. Мы получили обратную связь от граждан, и именно наши жители дают нам целеуказание. И мы ставим это на контроль: раздав сразу же поручения, не снимаем их до того времени, пока не увидим качественные изменения в жизни людей в целом и изменения на конкретном объекте в частности.