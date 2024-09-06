Дмитрий Демешин: Самолет «Байкал» будут выпускать в Хабаровском крае

Дмитрий Викторович, по вашей инициативе в Хабаровском крае подписана Хартия технологического суверенитета и импортозамещения. В чем необходимость такого документа и какие результаты вы уже готовы назвать?
Дмитрий Демешин: Краю необходима перестройка экономики, рост промышленного производства и валового внутреннего продукта. И, конечно, развитие региона должно предполагать инвестиции в производство. В современных условиях проекты, которые создают технологичные рабочие места, — это наш приоритет.
Для этого и была создана Хартия. Ее одобрило руководство страны. Глава кабинета Михаил Мишустин, который два дня работал на территории Хабаровского края, поддержал ее, дал поручение своему первому заместителю Денису Мантурову, с которым мы 6 сентября работаем в крае по итогам Восточного экономического форума, спроецировать идеологию Хартии на всю страну.
В нашем крае расположены стратегические предприятия — вертикально интегрированные государственные корпорации, судо- и авиастроение, нефтепереработка, энергетическое машиностроение. И, конечно, наша задача — «обложить» их своими поставщиками, сделать свою систему кооперации из хабаровских производителей, которые будут гарантированно поставлять на крупные предприятия свою продукцию.
В частности, на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин поставил задачу ускорить производство самолета «Байкал». Так вот, на прошедшей неделе я как раз договорился с корпорацией Ростех, с Уральским заводом гражданской авиации о том, что на базе ТОР «Хабаровск» под Комсомольском-на-Амуре будет строиться этот самолет. И я убежден, что опытно-конструкторская работа будет реализована в течение двух лет. Сегодня на пленарном заседании ВЭФ наш президент эту задачу поставил.
Еще одна ваша инициатива — Атлас проблемных объектов края. В нем моментально набралось около 8 тысяч объектов. Для кого предназначен Атлас?
Дмитрий Демешин: Если к Хартии присоединилось только 120 предприятий — и крупных, и мелких, то в этот документ граждане сразу набросали большое количество проблем, которые имеются в Хабаровском крае.
Что такое Атлас проблемных объектов? Это целеуказание нам изменять жизнь людей в Хабаровском крае к лучшему. Документ предназначен в первую очередь для чиновников, для того, чтобы наши муниципальные коллеги, правительство Хабаровского края решали проблемы по посылам людей.
Этот атлас ляжет в основу программы развития региона, которую мы разрабатываем, ведь то, что в основном волнует жителей, должно волновать и чиновников — состояние медицины и транспортная доступность, ЖКХ и строительство, ремонт аварийного жилья. Мы получили обратную связь от граждан, и именно наши жители дают нам целеуказание. И мы ставим это на контроль: раздав сразу же поручения, не снимаем их до того времени, пока не увидим качественные изменения в жизни людей в целом и изменения на конкретном объекте в частности.
Вы дали поручение открыть набережную-долгострой в Комсомольске-на-Амуре первого сентября. Оно выполнено. Но не получится ли, что после торжественного открытия объект закроется на доработку?
Дмитрий Демешин: Мы специально не подписывали акты приема в эксплуатации. Должна проводиться народная приемка работ. Первого сентября, как я и обещал, мы вместе с комсомольчанами и подрядчиком прошлись по набережной. И горожане, конечно, сказали, что есть определенные недоработки.
С первых дней работы на посту главы края я сказал, что понятие «долгострой» должно уйти из нашего лексикона и, самое главное, из понимания людей. А набережную, замечу, комсомольчане ждали с 2017 года. Пришлось сменить подрядчика. Были проблемы с финансированием, с доставкой стройматериалов. Мы эти вопросы помогали решать подрядчику. Конечно, я рисковал, говоря, что к началу осени объект должен быть предоставлен в пользование людей. Но ведь в этом смысл власти.
Первого сентября счастливые люди, школьники, которые пришли со своих первых уроков знаний, прогуливающиеся мамочки с колясками, спортсмены высыпали на эту набережную. Она двухъярусная, красивая, имеет различные виды покрытия.
Да, доработки потребуются. Но у подрядчика и субподрядчика пятилетние обязательства по обслуживанию объекта. И мы за этим проследим. Как и за выполнением мастер-планов наших городов, созданных по поручению президента.
Кстати, в ходе ВЭФ президент похвалил Хабаровский край. Назвал его в числе пяти регионов, которые успешно реализуют мастер-планы.
А пример набережной показывает, что можно и нужно решать проблемы, в том числе обостряя ситуацию, ставя на контроль — так будем поступать и в дальнейшем. И самое главное, чтобы результат был нагляден для людей.
Принято решение о формировании в крае Единого научно-производственного центра беспилотных летальных аппаратов. На каком этапе сейчас эта работа?
Дмитрий Демешин: В Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин несколько раз указывал на важность этого направления для всей страны.
Хабаровский край — инженерный и промышленный центр Востока России. И мы не имеем права оставаться в стороне. У нас есть все необходимое: и компетенции, и оборудование, и кадры — замечательные инженеры, токари, фрезеровщики.
Сейчас первый этап создания научного центра на базе Тихоокеанского госуниверситета (ТОГУ). Он включает развитие студенческого конструкторского бюро, организацию новых разработок, в том числе с производителями края и заинтересованными предприятиями.
Начали вырабатывать взаимодействие с Шеньянским аэрокосмическим университетом (КНР), и это было предметом обсуждения на Восточном экономическом форуме.
В августе ТОГУ и предприятия в сфере беспилотной авиации подписали соглашение о сотрудничестве и партнерских отношениях.
В перспективе НПЦ будет расширен на площадке межвузовского кампуса. Об этом говорил наш президент на пленарном заседании ВЭФ. Межвузовский кампус находится в начальной стадии реализации. Но когда мы его построим, на эту площадку переселим научно-производственный центр.
Это позволит не просто нарастить объем выпуска дронов для нашей армии, но и обеспечить наработки для гражданской сферы, применять их там, где прежде не использовали. Например, при установлении точек пожаров или сельхозобработки земель, проверке по паводкам. Зачем отправлять лодку, если можно пустить дрон и убедиться, что в зоне подтопления нет никаких проблем и чрезвычайных ситуаций?
Восточный экономический форум подходит к своему концу. Какие самые важные итоги для Хабаровского края вы бы выделили?
Дмитрий Демешин: Хабаровский край традиционно показывает только лучшее, ведь нам есть чем гордиться.
Было много встреч. С руководителем РЖД Олегом Белозеровым обсудили строительство второго этапа Восточного полигона и вхождение Хабаровского края в третий этап, с главой Роснедр Евгением Петровым — проведение конкурсов на вновь разведанные месторождения. С ДОМ.РФ и компанией ДАРС подписали соглашение о строительстве большого объема домов, со Сбербанком — о расширении присутствия на территории края и создании здесь IT-центра, с ПАО «Роснефть» — о реконструкции наших нефтезаводов. Назову еще соглашения с золотодобывающей компанией «Полюс», а также Региональными объединенными системами водоканалов, которые проведут реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения в Комсомольске-на-Амуре. Договорились с Wildberries о строительстве большого логистического центра около Хабаровска и распределительного центра в Комсомольске.
Подписаны соглашения с Газпромбанком и правительством Якутии о взаимодействии при строительстве Тихоокеанской железной дороги. Это огромный проект, связывающий Эльгинское месторождение с портом на территории Хабаровского края.
Я провел сессию «Сколько стоит контроль?». На ней с рядом бизнесменов и государственных служащих мы рассмотрели, какая функция в государственном управлении важнее — контрольно-надзорная или развивающая, нацеленная на поддержку бизнеса и предпринимательской инициативы. Эта интересная сессия вызвала большое количество споров и показала необходимость продолжения административной реформы и сокращения административных барьеров и воздействия на бизнес. Об этом я доложил президенту Владимиру Путину, который встречался с модераторами сессий. И у нас состоялся предметный разговор на этот счет.